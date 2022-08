Polícia Civil dá voz de prisão a suspeito de extorquir mais de 3 mil mulheres pela internet

O suspeito já estava detido pelo mesmo tipo de crime no Ceará e recebeu uma nova voz de prisão

Policiais civis da 71ª Delegacia de Polícia de Patu, no Oeste potiguar, cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um homem de 27 anos, por extorsão. O suspeito já estava detido pelo mesmo tipo de crime no Ceará e recebeu uma nova voz de prisão.

Segundo a polícia, o investigado seria responsável por cerca de 3 mil casos de extorsão cometidos contra mulheres na internet.



O homem está detido na cidade de Caucaia, no Ceará, e teria extorquido uma vítima na cidade de Patu, pelo Instagram, em março deste ano.

O homem teria usado um aplicativo pirata para encontrar suas vítimas aleatoriamente e passou a extorqui-las por meio das redes sociais.

Ainda de acordo com as investigações, o homem contactava a vítima se passando por um “hacker”, que teria sido contratado por um terceiro para resgatar os arquivos dela e, posteriormente, expor fotos íntimas, caso a vítima não realizasse uma chamada de vídeo.

Os policiais da 71ª DP conseguiram identificar o autor dos crimes e pediram um mandado de prisão contra ele, na Justiça.

O mandado foi emitido pela Vara Única da Comarca de Patu. O suspeito, no entanto, já estava preso no Ceará por causa de crimes semelhante e recebeu a nova voz de prisão no Ceará.