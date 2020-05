Polícia apreende adolescente suspeito de latrocínio em Maceió

PUBLICIDADE 

Nesta quinta-feira (7), um adolescente foi preso suspeito de um crime de latrocínio que cometeu no dia 18 de abril no bairro do Poço, em Maceió, Alagoas. O mandado de prisão foi expedido pelo juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude.

A apreensão foi feita pela Delegacia de Roubos da Capital (DERC) coordenada pelo delegado Thiago Prado.

De acordo com o delegado, outro suspeito, de 21 anos, que já foi preso, também participou do crime.

A Delegacia de Roubos reforça a orientação para não reagir a assaltos para evitar uma ação ainda mais violenta por parte dos assaltantes.