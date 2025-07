Polícia apreende 1 tonelada de maconha escondida em caminhão de combustível no Sul do RJ

Policiais civis da 4ª Delegacia de Polícia (Praça da República) apreenderam, na noite desta quarta-feira (2), cerca de uma tonelada de maconha escondida em um caminhão-tanque no município de Comendador Levy Gasparian, no Centro-Sul do Rio de Janeiro.

Segundo as investigações, o veículo saiu do Mato Grosso do Sul e tinha como destino final comunidades da capital fluminense. O motorista foi preso em flagrante e responderá por tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico.

O delegado Mário Jorge Ribeiro de Andrade explicou que a operação foi montada após denúncia recebida pela unidade, alertando sobre o transporte da carga ilícita. A partir dessas informações, a equipe da 4ª DP conseguiu mapear a rota utilizada por traficantes para o transporte de armas e drogas e montou um cerco na divisa entre os estados, resultando na interceptação do caminhão e apreensão do entorpecente.