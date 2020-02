Poker é cada vez mais jogado no Brasil, também pelos famosos

PUBLICIDADE 

Engana-se quem pensa que o Brasil se destaca pelos seus jogadores de futebol apenas no cenário esportivo mundial. Muitos ex-craques do futebol e também de outros esportes também fazem bonito nas mesas de poker.

É normal que alguns jogadores ao se aposentarem dos campos, busquem em outros esportes que não exijam tanto do corpo, uma forma de preencher o vazio que fica depois de pararem de praticar o esporte ao qual se dedicaram durante muitos anos da vida. E é no poker que muitos ex-jogadores do futebol nacional e internacional tem se dedicado como forma de se distrair e continuar competindo e, até mesmo, ganhando dinheiro.

Com a popularização do esporte da mente, essa tendência vem aumentado nos últimos anos, principalmente com a chegada do poker online.

Um dos primeiros que ajudou a chamar a atenção para o poker foi o ex atacante Ronaldo Fenômeno. da seleção brasileira e de times como o Cruzeiro, PSV, Barcelona, Real Madrid, Milan, Internazionale e Corinthians. Um dos maiores jogadores brasileiros de todos os tempos fez parte do Team Pro André Akkari do Pokerstars e foi também uma porta de entrada para ex-atletas aderirem ao poker nos anos seguintes.

O segundo maior artilheiro da Copa do Mundo também é visto com frequência nas mesas de pôquer. Em 2015, Ronaldo terminou na 26ª posição entre 816 participantes e faturou e R$ 100 mil no Main Event do PokerStars Caribbean Adventure, nas Bahamas.

Mais recentemente, o atacante do Paris Saint-Germain, Neymar, é outro que vem se aproximando do poker para quando pendurar as chuteiras, o que não deve acontecer tão cedo. Mas quando sua carreira no futebol finalmente terminar, ele já poderá ter outra profissão em mente.

O ídolo de Neymar

Akkari é um dos profissionais de pôquer mais famosos do Brasil. Com quase US$ 2,6 milhões em ganhos ao longo da vida em torneios, ele é o terceiro da lista de todos os tempos do Brasil e ganhou um bracelete do campeonato No Limit Hold’em no valor de US$ 1.500 no World Series of Poker, em 2011. De acordo com Andre Akkari, jogador e embaixador da cena do poker latino-americano, ele conheceu Neymar quando a lenda do futebol brasileiro o mencionou como um de seus ídolos do pôquer.

“Eu estava vendo uma das maiores estrelas do Brasil, e ele estava falando sobre pôquer e depois disse meu nome”, disse Akkari. “Então, quando ele disse que seu ídolo no pôquer era eu, todo mundo olhou para mim – e então ele me viu e disse ‘Akkari, venha aqui!’, Foi um momento muito bom.”

Planos para a aposentadoria

De acordo com Akkari, “Neymar continua dizendo que, depois de deixar o futebol, vai jogar pôquer de verdade e se tornar um profissional. Ele é um cara muito inteligente – ele continua me perguntando sobre técnicas todos os dias. Ele envia mensagens no WhatsApp pedindo dicas e mostrando jogadas”. É como se fosse uma modalidade do online poker, só que com jogos acontecendo em um ambiente físico.

O fato de Neymar ser um jogador de pôquer não é novidade. Ele assinou como embaixador do PokerStars em 2015, depois apareceu em uma campanha publicitária na televisão para o site de pôquer ao lado de Cristiano Ronaldo. Também não é um absurdo admitir que ele venha a se tornar um grande jogador na mesa verde. Em julho do ano passado, Neymar participou de um evento brasileiro de pôquer, e terminou em sexto lugar em uma disputa com 288 participantes e ganhando pouco mais de U$21.000.

Outros ex-atletas que também curtem o poker

Denílson

O ex-jogador e campão junto com Ronaldo na Copa 2002 também é bastante envolvido com os jogos de poker. Depois de se aposentar, o jogador se tornou embaixador do 888Poker e também participou de torneios online.

Gustavo Kuerten

O famoso Guga, ícone do esporte nacional e ex-número 1 do tênis, foi quinto colocado no Main Event do KSOP (King Series of Poker), ganhando uma premiação de R$54.400,00! O tenista deixa claro a sua apreciação por jogos desse tipo, e também demonstra ter boas habilidades para o pôquer.

Fernando Scherere, o Xuxa

O ex-nadador Fernando Scherer representou o seu país com orgulho da WCOOP, uma série de pôquer online, e chegou à mesa final. No evento, Xuxa, como é conhecido, ganhou a oitava colocação e conseguiu avançar até o segundo dia na edição da série.