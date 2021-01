PMs invadem casa e agridem moradora durante festa de aniversário

PUBLICIDADE

Uma família moradora de Vila Industrial, em Bauru-SP, flagrou o momento em que uma equipe de policiais invade uma casa e agride os convidados de uma festa de aniversário. A dona do imóvel, que celebrava o aniversário da filha, de 16 anos, também foi agredida durante a confusão.

O caso ocorreu nesse sábado (2). A comerciante Jocimara Fabiano da Silva relatou ao Portal G1 que, por volta das 18h, um vizinho da moradora, que é policial militar, começou uma discussão com alguns convidados da festa que estariam fumando maconha em frente à casa dele.

Na sequência, Jocimara e o marido saíram da casa para ver o que estava acontecendo e acabaram entrando na discussão.

Jocimara relatou que o policial, que estava de folga, estava bastante alterado e teria xingado ela e os convidados. Após algum tempo, os moradores se acalmaram e entraram na residência. No entanto, o homem continuou gritando do lado de fora do imóvel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cerca de 10 minutos depois, várias viaturas chegaram ao local. O marido da comerciante abriu o portão e acabou sendo surpreendido por alguns policiais, que invadiram a casa e agrediram as pessoas que estavam na festa.

Veja o vídeo abaixo:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jocimara foi atingida no rosto, nas costas e nas pernas. No dia seguinte, os hematomas estavam espalhados pelo corpo.

A Polícia Militar informou, por meio de uma nota, que acompanha e apura os fatos por meio de um Inquérito da Polícia Militar (IPM) e que a PM não compactua com desvios de conduta de seus agentes.