PMGO aposentado é preso suspeito de trocar tiros com policiais após briga de trânsito em Luziânia

PM aposentado é preso suspeito de trocar tiros com policiais após briga de trânsito em Luziânia

Um policial militar foi preso na quinta-feira (30) suspeito de trocar tiros com uma equipe da PM em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Ele teria se envolvido em uma briga de trânsito com um motociclista e começou a fazer os disparos quando foi abordado.

A Polícia Militar do Distrito Federal informou “tomou ciência e está conduzindo todos os procedimentos da forma prescrita nos seus regulamentos”.

A PM informou que o militar aposentado teve uma briga de trânsito com um motociclista e chegou a fazer disparos no meio da rua. Entregadores por aplicativo viram a situação e começaram a seguir o homem até a casa dele e chamaram uma viatura.

O suspeito se identificou como policial militar aposentado e se entregou. Ele foi preso e levado para a delegacia.