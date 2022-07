PMDF realiza simulação de ataque a instituições financeiras

Nesta segunda, 4, a PMDF executou um exercício simulando um ataque a instituições financeiras e a uma unidade da corporação

Na madrugada desta segunda-feira, 04, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) executou um exercício simulando um ataque a instituições financeiras e a uma unidade da corporação.

Segundo o comandante do Batalhão de Operações Especiais (Bope), tenente-coronel Carlos Melo, a simulação pretende treinar a tropa para ataques do chamado novo cangaço. “A finalidade é mostrar a pronta-resposta da PMDF a ações criminosas dessa natureza”, resumiu.

O treinamento foi executado nos setores de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN) e de Oficinas Norte (SOFN). Os locais foram escolhidos por abrigarem empresas de transporte de valores e o 3º Batalhão, responsável pelo policiamento da Asa Norte e Noroeste.

Vídeo: Reprodução/ PMDF

O exercício se aproximou ao máximo de um ataque real. Houve a simulação de incêndio a um veículo na frente do 3º Batalhão, ataques com bombas ao quartel e à transportadora de valores e o uso de reféns no capô dos carros usados na fuga. Toda a munição utilizada foi de festim.

O exercício contou com a participação dos batalhões de Operações Especiais, Policiamento de Choque, Policiamento com Cães, Aviação Operacional, além do 1º Comando de Policiamento Regional (1º CPR).