PMDF prende suspeito de estuprar uma criança na Ceilândia

Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem de 63 anos, em flagrante, após estuprar uma criança de seis anos, em Ceilândia. O suspeito foi detido na manhã dessa segunda-feira (3), denunciado pela família da vítima.

De acordo com as autoridades, ao ser acionada via o número de telefone 190, uma equipe que patrulhava pela QNN se deslocou até o endereço.

No local, os oficiais ouviram da mãe da criança que o vizinho estava tocando as partes íntimas da vítima no sofá da casa dela.

Além da mãe, uma tia do vulnerável também teria visto o momento do estupro, confirmado pela própria criança às autoridades. O idoso nega o ocorrido. Suspeito, vítima e testemunhas foram encaminhadas para a 2ª DEAM.