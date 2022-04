PMDF flagra menino de 12 anos em motel com a mãe e mais três pessoas

Nesta quinta-feira, um menino de 12 anos foi flagrado pela gerente dentro de um quarto de motel com a mãe e mais três pessoas

Na madrugada desta quinta-feira, 28, um menino de 12 anos foi flagrado pela gerente dentro de um quarto de motel, no Núcleo Bandeirante, com a mãe e mais três pessoas.

Policiais militares do 25º Batalhão do Núcleo Bandeirante foram acionados após os dois casais se recusarem a pagar a conta do motel, pois estavam cobrando a mais pelo número de pessoas no quarto, sendo avisados que uma criança se encontrava no interior do quarto.

A gerente relatou a polícia que no momento em que os adultos abriram a porta do quarto para reclamarem, ela notou a criança dentro da suíte.

Os militares foram a quarto e confirmaram o que a funcionária havia dito. No quarto foram encontrados, pelos polícias, bebidas alcoólicas e cigarros.

Os dois casais foram encaminhados para a delegacia de Taguatinga Sul. Segundo a PM, um dos homens tem mandado de prisão em aberto em Tocantins, por porte ilegal de arma de fogo.

O Conselho Tutelar foi acionado, porém, a PM não tem informação de onde a criança está.

A mãe da criança foi autuada por crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.