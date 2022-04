PMDF confunde cobras e busca animal solto em matas no Distrito Federal

Em nota desta sexta-feira (8), a corporação afirmou que a cobra era “extremamente calma, sendo indício de que era criada em cativeiro”

Após confundir uma cobra píton com uma jiboia, e soltar o animal em uma área de mata no Distrito Federal, o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) está em busca do animal novamente.

Em nota desta sexta-feira (8), a corporação afirmou que a cobra era “extremamente calma, sendo indício de que era criada em cativeiro”. O vídeo do resgate da cobra foi compartilhado pela PM na noite de quarta (6).

Nas redes sociais, o vídeo repercutiu entre perfis dedicados a répteis e preservação ambiental. Para especialistas, ao invés de ter sido solta na mata, a cobra de origem asiática tinha que ter sido levada a um zoológico ou instituto de conservação.

O caso ocorreu na quarta, no Gama. A cobra foi resgatada por Policiais militares do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), próximo ao Balão do Periquito.

A equipe ambiental recebeu o chamado informando a presença do animal na pista. Se tratava de uma cobra Jiboia de mais de dois metros. O animal foi solto em uma área de mata próximo do local.

Veja abaixo a íntegra da nota da corporação:

“A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental, realiza um trabalho de excelência o qual tem resultado em altos índices de produtividade. Apenas nesses três primeiros meses de 2022, 126 cobras foram resgatadas. Em 2021 foram 512 cobras.

Com o apoio do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetas) e contando, muitas vezes, com a boa vontade de clínicas privadas, o batalhão realiza o manejo desses animais na tentativa de salvar a todos de forma que voltem saudáveis ao seu habitat natural.

O Batalhão, juntamente com o Zoológico e demais órgãos ambientais, já está à procura da Píton. Informamos que a referida cobra era extremamente calma, sendo indício de que era criada em cativeiro. Ressaltamos que alguns estados já estão autorizando o comércio desse animal.”