PMDF apreende grande quantidade de crack no Park Way

Nesta terça, 19, a PMDF prendeu 2 homens com mais de um quilo de crack, ambos trafegavam em dois veículos pela DF 001, na altura do Park Way

Na noite desta terça-feira, 19, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu dois homens com mais de um quilo de crack, ambos trafegavam em dois veículos pela DF 001, na altura do Park Way.

Os policiais do Grupo Tático Operacional do Batalhão de Policiamento Rodoviário (TOR) detiveram a dupla no ponto de bloqueio montado na rodovia. Eles notaram que o carro conduzido pelo motorista de 27 anos tentou fugir da blitz. Ele deu ré quando notou o bloqueio policial.

Na fuga, ele perdeu o controle da direção e bateu o carro em um viaduto. Os militares revistaram o automóvel e encontraram 1,08 Kg de crack. Nervoso, ele disse que só transportava a droga para o comparsa de 29 anos que vinha em outro carro logo atrás dele.

Quando o outro veículo passou pela blitz, os policiais o abordaram e identificaram o outro traficante. Ele transitava com um casal. O motorista confessou a posse da droga. Além dos entorpecentes, os policiais apreenderam R$ 420, em espécie.

Os dois homens foram presos em flagrante e levados para a 21ª Delegacia de Polícia. Eles vão responder por tráfico de drogas. O casal foi liberado.