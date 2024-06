PM é morta a tiros pelo próprio namorado no Paraná

Uma policial militar foi morta a tiros pelo próprio namorado nesta segunda-feira (24) em Cândido de Abreu, Paraná. Após o crime, o homem utilizou a mesma arma para tirar a própria vida.

A tragédia se agravou ainda mais quando a mãe do autor, ao presenciar a cena, sofreu um mal súbito e faleceu. A Polícia Militar foi acionada após moradores ouvirem disparos de arma de fogo na residência, localizada na Avenida Paraná.

De acordo com as investigações preliminares, o homem disparou contra a namorada, matando-a, e em seguida se suicidou com um tiro na cabeça. A arma do crime foi encontrada na mão dele. A mãe do autor, que estava perto do portão, desmaiou ao ver os corpos e não resistiu.