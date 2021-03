PM acaba com festa de facção criminosa

De acordo com os militares, o encontro tinha o objetivo de comemorar o aniversário de uma facção criminosa

Na madrugada desta quarta-feira (24), a Polícia Militar (PM) acabou com uma desta clandestina no bairro Santa Inês, na Zona Sul de Macapá. De acordo com os militares, o encontro tinha o objetivo de comemorar o aniversário de uma facção criminosa.

Conforme a polícia, a festa tinha até bolo decorado com o nome do grupo criminoso e “enfeites” em alusão a armas. Dois dos 15 convidados foram presos por tráfico de drogas. Um homem tinha 15 porções de crack e o outro portava 23 de maconha.

A polícia chegou até o local após uma tentativa de abordagem a um suspeito. O indivíduo fugiu para dentro de uma casa, onde estava sendo realizada festa.

Os dois presos e o material apreendido foram apresentados no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do bairro Pacoval