PM abre investigação sobre caso do homem algemado em moto

Nesta semana, um vídeo de um homem algemado correndo atrás de uma moto conduzida por um policial militar em São Paulo viralizou nas redes sociais e parte dos internautas se indignou com as cenas.

Confira o vídeo

Por meio de uma nota, a Polícia Militar informou que abriu um inquérito para apurar o caso, que ocorreu por volta das 15h desta terça na Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, na região da Vila Prudente, Zona Leste de São Paulo.

“Isso é uma atrocidade. Vamos tomar as devidas providências. Amanhã, abriremos um procedimento”, disse o ouvidor das Polícias do estado, Elizeu Soares Lopes.

Confira a nota da PM

“A Polícia Militar, imediatamente após tomar ciência das imagens, determinou a instauração de um inquérito policial militar para apuração da conduta do referido policial e o seu afastamento do serviço operacional. A Polícia Militar repudia tal ato e reafirma o seu compromisso de proteger as pessoas, combater o crime e respeitar as leis, sendo implacável contra pontuais desvios de conduta.”