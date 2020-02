Pizza no café da manhã é mais saudável do que maioria dos cereais, alega nutricionista

PUBLICIDADE 

Segundo a nutricionista Chelsey Amer, comer pizza na primeira refeição do dia pode ter mais benefícios que o consumo dos tradicionais cereais industrializados.

Em uma entrevista ao The Daily Meal, a profissional explicou que os cerais, ao contrário da pizza, não possuem proteínas, gorduras saudáveis ou “qualquer coisa, exceto porções de açúcar”.

A nutricionista ainda disse que uma fatia média de pizza e uma tigela de leite integral com cereais tem quase a mesma quantidade de calorias, com a diferença que a pizza,tem proteínas que podem garantir saciedade ao longo do dia.

A nutricionista lembra também que comer pizza no café não é uma opção saudável, bem como o consumo de cereais.