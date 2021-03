Pitbull é resgatada 13 dias após cair em vale de 60 m

De acordo com testemunhas, a cachorra foi avistada no fundo do vale de Itambé

Uma pitbull que caiu em um vale de 60 metros de profundidade foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, no último sábado (27), na cidade de Marília. O animal estava desaparecido desde o dia 14 de fevereiro. As informações são do site UOL.

De acordo com testemunhas, a cachorra foi avistada no fundo do vale de Itambé. O ressgate aconteceu após uma equipe fazer a montagem do sistema de rapel para resgatar o animal. O Corpo de Bombeiros informou que a cachorra não apresentava ferimentos, embora a queda tenha acontecido em um local com 60 metros de profundidade.

“No local as equipes encontraram uma cachorra da raça Pitbull, bastante debilitada, ansiosa pelo salvamento mas sem ferimentos. Após o içamento do animal foi confirmado tratar-se de Kira”, destacou a instituição militar.

Terminado o resgate, a cadela foi devolvida ao dono, que foi orientado a encaminhá-la ao veterinário.