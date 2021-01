Pit-bull é encontrado desnutrido e machucado; tutor é preso

PUBLICIDADE

Um homem foi preso em flagrante, no sábado (16), sob suspeita de maus-tratos contra um cachorro. A polícia localizou o acusado após uma denúncia anônima. Na casa dele, um cachorro da raça pit-bull foi encontrado bastante debilitado.

A Polícia Militar, a Secretaria de Meio Ambiente de Aparecida (Semma) e a ONG Anjos Peludos participaram da operação que culminou no resgate do animal.

O pit-bull foi encaminhado ao veterinário após ser encontrado sem abrigo, machucado e bastante magro, com sinais de desnutrição. O flagrante ocorreu em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da Goiânia-GO.

Com base na análise do estado de saúde do cachorro, a Semma vai expedir uma multa ao suspeito, cujo valor pode variar de R$ 1 mil a R$ 200 mil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O homem foi encaminhado ao 4º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia e autuado pelo crime de maus-tratos.