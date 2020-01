Piranhas estão atacando banhistas em praias artificiais

PUBLICIDADE 

Nas últimas semanas, pelo menos 18 pessoas foram atacadas por piranhas nas prainhas artificiais banhadas pelo Lago de Itaipu, no oeste do Paraná. O balneário de Entre Rios do Oeste chegou a ficar interditado por alguns dias, mas foi reaberto novamente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as investidas ocorrem, principalmente, no período de piracema, quando os peixes fazem a desova nas proximidades orla da praia.

Somente no dia 1º de janeiro, sete banhistas foram atacados por piranhas. Por isso, a Prefeitura de Entre Rio já estuda a hipótese de instalar redes de proteção para que os peixes não se aproximem da área de banho. Enquanto isso, se os incidentes continuarem existe a possibilidade do local ser fechado por tempo indeterminado.