Pioneirismo em sustentabilidade para transformar as cidades

Descubra as iniciativas que colocam a tecnologia a serviço do meio ambiente e da população

O Google, gigante da tecnologia, tem desempenhado um papel crucial na promoção de cidades mais sustentáveis no Brasil, utilizando sua inovadora gama de ferramentas e tecnologias. São Paulo foi palco do evento “Sustentabilidade com o Google – Cidades”, onde a empresa apresentou suas iniciativas e tecnologias disponíveis para auxiliar autoridades, organizações e cidadãos na construção de um futuro mais verde.

Cidades inteligentes com o Green Light

Uma das iniciativas em destaque é o projeto Green Light, que emprega Inteligência Artificial (IA) e dados do Google Maps para otimizar os semáforos nas cidades, reduzindo as emissões de CO2 no trânsito. O Rio de Janeiro foi pioneiro na América Latina ao implementar essa ferramenta inovadora em 2021, e agora Campinas (SP) está na fila para 2024. Este projeto já está ativo em 70 cruzamentos em 12 cidades ao redor do mundo, oferecendo uma perspectiva promissora para a redução do tráfego e das emissões.

ESG em alta: a conscientização ambiental ganha força no brasil

Além das iniciativas tecnológicas, o Google trouxe à tona a crescente conscientização dos brasileiros sobre ESG (ambiental, social e governança). Segundo pesquisa encomendada à MindMiners, 27% dos brasileiros já ouviram falar dessa sigla, e 83% valorizam empresas ligadas à agenda ESG. O setor de Beleza se destaca no Índice ESG no Brasil, com 23,2%, e parcerias como a do Google com o Boticário para pontos de coleta de recicláveis no Google Maps ilustram como as empresas podem se alinhar às práticas sustentáveis.

Comparando para conectar

O Google está na vanguarda, não apenas na promoção de cidades mais sustentáveis, mas também ao incentivar escolhas responsáveis que impactam positivamente o meio ambiente.