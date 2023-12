PF realiza operação contra casal suspeito de planejar o estupro da própria filha de 1 ano

A investigação revelou que o homem e a mulher, alvos da operação, trocavam mensagens por meio de aplicativos, planejando o estupro da filha

Nesta segunda-feira (4), a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Aurora, com o objetivo de cumprir um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável e outro de busca e apreensão relacionados à produção, compartilhamento e armazenamento de pornografia infantil.

O mandado de prisão foi expedido contra um residente de Areia (PB), já condenado anteriormente por estupro de vulnerável e atualmente cumprindo pena em regime aberto com monitoramento por tornozeleira eletrônica. O mandado de busca e apreensão foi direcionado a uma mulher que reside em João Pessoa (PB).

A investigação revelou que o homem e a mulher, alvos da operação, trocavam mensagens por meio de aplicativos, planejando o estupro da filha de apenas um ano e quatro meses, atualmente sob os cuidados de outro familiar. Os planos começaram enquanto a acusada ainda estava grávida.

Além disso, foram identificados indícios de que o homem abusou sexualmente de outras crianças e adolescentes, registrando esses atos e compartilhando as imagens em grupos de aplicativos de mensagens, incluindo centenas de registros de abuso envolvendo bebês recém-nascidos.

Todos os mandados foram emitidos pela 4ª Vara Federal de Campina Grande (PB), que determinou o afastamento cautelar do lar da mulher investigada, além da proibição de contato com a própria filha. O Conselho Tutelar auxiliou no cumprimento dessa medida.