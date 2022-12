PF prende três em operação contra pornografia infantil e estupro

A operação ‘Inimigo Inesperado’ aconteceu em Araioses, São José de Ribamar e São Luís

Na manhã desta segunda-feira (5), a Polícia Federal realizou uma operação e três pessoas foram presas em investigações contra pornografia infantil e até estupro de vulnerável no Maranhão.

Segundo a Polícia Federal, a operação ‘Inimigo Inesperado’ aconteceu em Araioses, São José de Ribamar e São Luís , cumprindo três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva expedida pela Justiça.

Dentre os suspeitos, dois também são investigados por crimes de estupro de vulnerável e uma terceira pessoa foi presa em flagrante por armazenar material pornográfico infantil.

Investigações

As investigações começaram após informações que foram enviadas à PF pela ONG NCMEC (Nacional Center for Missing and Exploited Children), que analisa dados repassados pelos prestadores de serviços de conexão/internet envolvendo suspeita de exploração sexual infantil que trafeguem em suas redes.