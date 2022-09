PF prende mulher com ‘raspadinhas’ para compra de votos de eleitores com cesta básica

Os kits seriam entregues para eleitores que se comprometiam a votar em um candidato a deputado federal e outro estadual

No primeiro dia em que eleitores só podem ser presos por crime sem flagrante, nesta terça-feira (27), uma mulher foi detida por compra de votos em Macapá. A Polícia Federal (PF) descreveu que com ela foram apreendidas “raspadinhas” que valeriam cestas básicas.

A prisão aconteceu na Zona Norte de Macapá, numa ação conjunta entre a PF e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Amapá (MP-AP).

A mulher é gerente de um mercado e também era fiscal de venda de cestas básicas no estabelecimento. A PF diz que tem fortes indícios de que os kits com alimentos foram adquiridos por dois candidatos e que eles seriam trocados por eleitores “premiados” com as raspadinhas de vale cesta básica.

“O esquema ocorria com a distribuição de cestas básicas em troca de promessas de voto em dois candidatos, um ao cargo de deputado federal e outro a estadual. […] As pessoas beneficiárias (eleitores) receberam antecipadamente uns ‘cartões’ do tipo ‘raspadinha’ que davam direito a uma cesta básica”, descreveu a PF.

Eleitores ouvidos pela polícia teriam dito que receberam os cartões de “raspadinha” alguns em casa e outros abordados na rua. A PF também apreendeu anotações que indicam que mais de 300 cestas básicas seriam distribuídas na prática de compra de votos.