PF prende criminoso de Minas Gerais, considerado um dos mais procurados do Brasil

Homem possui pena total de mais de 73 anos de prisão e é acusado de diversos crimes graves, incluindo homicídio

Um dos criminosos mais procurados de Minas Gerais e do Brasil foi preso em São Paulo usando uma identidade falsa. Ele estava na recente lista divulgada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) como um dos mais perigosos.

A PF informou que o homem possui uma pena total de mais de 73 anos de prisão e é acusado de diversos crimes graves, incluindo homicídio qualificado, porte de arma de uso restrito, roubo com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade das vítimas em assaltos a bancos, associação criminosa armada e tráfico de drogas.

O homem é condenado por diversos crimes, como homicídio qualificado, porte de arma de uso restrito, roubo com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade das vítimas em assaltos a bancos, associação criminosa armada e tráfico de drogas. Ele também é conhecido por ter liderado dezenas de assaltos a agências bancárias em todo o Brasil, tornando-se um dos bandidos mais procurados do país.

Ainda segundo a PF, a última fuga do homem ocorreu em dezembro de 2018, no Complexo Penitenciário Nelson Hungria, devido o envolvimento com uma associação criminosa conhecida nacionalmente. Há ainda vários registros de escândalos de corrupção envolvendo servidores e presos faccionados, além de relatos de outras duas fugas do sistema prisional, da Penitenciária Dutra Ladeira e novamente da Nelson Hungria, anteriores ao ano de 2013.