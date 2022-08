PF investiga desvio de recursos do FUNDEB e do SUS no município de Rio Largo-AL

Um mandado de busca e apreensão e outro de prisão preventiva estão sendo cumpridos pela PF no município alagoano

A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (22) a segunda fase da Operação Beco da Pecúnia, com o objetivo de investigar possíveis crimes de desvios de recursos públicos federais, lavagem de dinheiro e organização criminosa com recursos do FUNDEB e do SUS. Os casos teriam acontecido no município de Rio Largo-AL, entre os anos de 2019 e 2022.

Um mandado de busca e apreensão e outro de prisão preventiva estão sendo cumpridos no município alagoano. Cerca de 12 policiais federais participam desta fase ostensiva para o cumprimento das medidas.

O nome da Operação (Beco da Pecúnia) é uma referência ao local onde a Polícia Federal flagrou quatro entregas de valores a pessoas vinculadas ao município de Rio Largo-AL, logo após terem sido sacados por duas pessoas ligadas às empresas contratadas pelo município.