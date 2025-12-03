PF desarticula esquema de corrupção na Secretaria Municipal de Educação de Teresina

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (26/11), uma operação que investiga um esquema de corrupção de grande porte instalado na Secretaria Municipal de Educação (Semec) de Teresina durante a gestão anterior.

Foram executadas quatro prisões temporárias e 27 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 40 milhões — montante que corresponde ao prejuízo estimado aos cofres públicos. Cerca de 100 agentes da PF e auditores da CGU participaram da ofensiva.

As investigações tiveram início em 2023, após denúncias apontarem irregularidades em contratos de terceirização de serviços da Semec. Os processos analisados são referentes aos anos de 2019 e 2022, ambos ainda válidos.

Segundo os investigadores, o grupo estruturou um esquema que envolvia fraudes em licitações, contratação de empresas de fachada, superfaturamento e até a retenção indevida de parte dos salários de trabalhadores terceirizados.

Na prática, servidores manipulavam os contratos para favorecer determinados fornecedores, que posteriormente devolviam parte dos valores pagos por meio de repasses clandestinos.

O dinheiro ilícito era movimentado por contas vinculadas a integrantes do grupo, empresas sem operação real e intermediários responsáveis pela distribuição dos recursos.