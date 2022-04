PF apreende aparelhos de ar-condicionado ‘recheados’ de cocaína em MS

Ao abrir as caixas, os equipamentos estavam ‘recheados’ de entorpecentes. Os aparelhos foram retirados do ônibus com 210 kg de cocaína

A Polícia Federal (PF) apreendeu cocaína escondida em aparelhos de ar-condicionado, na noite de quarta-feira (06).

A PF abordou um ônibus que havia saído do município de Corumbá, região de fronteira com a Bolívia, com destino a Campo Grande. No bagageiro externo, os policiais estranharam o peso acima do normal de caixas com aparelhos de ar-condicionado.

Ao abrir as caixas, os equipamentos estavam ‘recheados’ de entorpecentes. Os aparelhos foram retirados do ônibus com 210 kg de cocaína.

Nenhum responsável pela cocaína foi encontrado. O ônibus onde os aparelhos estavam foi liberado para seguir viagem. O caso será investigado pela PF, em Corumbá.