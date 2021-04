Pessoas vendem lugar em fila do auxílio emergencial no Ceará

O motivo para a comercialização das vagas seria o recebimento da primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021

De acordo com a Polícia Militar, pessoas em situação de rua estavam vendendo, na manhã desta terça-feira (6), lugares no começo da fila na frente de uma agência da Caixa Econômica Federal, em Fortaleza (CE).

O motivo para a comercialização das vagas seria o recebimento da primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021. As informações são do G1.

Os militares chegaram ao local após receberem denúncias de pessoas que permanceram na fila desde a madrugada. Ao chegar na agência, os policiais dispersaram os moradores de rua que colocavam objetos para marca as vagas e, posteriormente, as venderiam.

O pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial foi realizado hoje e vai contemplar os trabalhadores nascidos em janeiro e que não estão incluídos no programa Bolsa Família. Quantos os trabalhadores que participam do Bolsa Família, o recebimento começa a ser liberado em 16 de abril.