Pessoas ficam de cabeça para baixo a 18 metros de altura após brinquedo travar no ar

Uma situação inusitada e perigosa foi registrada, na última segunda-feira (25) em um brinquedo de um parque de diversões e deixou várias pessoas de cabeça para baixo a 18 metros de altura após o equipamento travar. O episódio aconteceu em Praia Grande, no litoral de São Paulo. As informações são do G1.

Testemunhas avistaram o momento em que um funcionário do local empurrou o brinquedo para que ele voltasse a funcionar enquanto várias participantes gritavam de desespero.

Uma oscilação de energia, segundo a empresa responsável pelo brinquedo, foi o motivo do incidente. O equipamento, conhecido como Kamikaze, realiza giros de até 360 graus, sem apresentar longas paradas durante o movimento.