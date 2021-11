Pessoa em situação de rua leva pedrada na cabeça durante discussão

A vítima, de 33 anos, ainda conseguiu escapar de golpes de facada, mas foi atingida por uma pedra e sofreu traumatismo craniano

Na noite de terça-feira (23), uma pessoa em situação de rua ficou ferida e e precisou ser levado ao hospital depois de ter sido golpeada na cabeça com uma pedra durante discussão.

O caso aconteceu no bairro do Farol, em Maceió. De acordo com a polícia, a vítima e o agressor, também morador de rua, bebiam juntos quando a briga começou.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, prestou os primeiros socorros e encaminhou o morador de rua ao hospital