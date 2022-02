Pesquisa afirma que dormir duas horas a mais emagrece

No time da boa soneca está a Universidade de Chicago e a Universade de Wisconsin, nos Estados Unidos

Uma rotina de qualidade e com práticas saudáveis faz bem para qualquer um e é recomendado por todos os profissionais da saúde. Para quem busca emagrecer, um sono regulado é essencial.

No time da boa soneca está a Universidade de Chicago e a Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Segundo as instituições, uma quantidade maior de calorias deixa de ser consumida quando se dorme mais.

Esse objetivo pode ser alcançado ao acrescentar duas horas a mais na rotina de sono. Desta forma, quem adotar a medida pode deixar de consumir cerca de 270 calorias diárias. Isso sugere que, em três anos, a pessoa tenha uma perca de 11 quilos.

80 adultos com idades entre 21 e 40 anos e índice de massa corporal (IMC) acima de 25 e 29,9, o que indica sobrepeso, foram estudados no ensaio clínico da pesquisa. Os pacientes tinham também uma rotina de sono inferior a 6,5 horas por noite.

Depois de terem sua rotina noturna acompanhada, os participantes se dividiram em dois grupos.

Um deles passou a aumentar a rotina noturna para 8,5 horas por noite e o segundo continuou com a rotina comum.

Os dois grupos, no entanto, continuaram com as mesmas ações alimentares na rotina, dessa forma, a diferença calórica não diferiu muito entre os grupos .

No entanto, os especialistas afirmam que consumir 270 calorias a menos podem gerar a perca de 11 quilos ao longo dos três anos.

O estudo foi feito entre novembro de 2014 e outubro de 2020.