Pescadores de cartão: PF realiza operação contra organização suspeita de adulteração de caixas eletrônicos

Nesta quarta-feira (27), a Polícia Federal deflagrou a operação “Derelicta” com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa que prejudicava clientes da Caixa Econômica Federal ao utilizar dispositivos em terminais de autoatendimento, conhecidos como caixas eletrônicos.

Os agentes federais estão cumprindo quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Sarandi e Maringá, ambas localizadas no interior do estado do Paraná. A investigação revelou que o grupo criminoso estava envolvido na adulteração de caixas eletrônicos, com o intuito de reter os cartões magnéticos dos clientes, os quais eram posteriormente recuperados pelos membros da quadrilha.

Após obterem posse dos cartões magnéticos, os criminosos utilizavam técnicas de engenharia social para persuadir os correntistas a fornecerem suas senhas bancárias. Uma vez obtidas as senhas, os infratores realizavam saques e transferências fraudulentas de valores.

Os indivíduos envolvidos nesse esquema responderão pelas acusações de furto qualificado e formação de organização criminosa, crimes cujas penas máximas, quando somadas, podem totalizar até 16 anos de reclusão.