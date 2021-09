Pescador encontra ovo de tubarão em Fernando de Noronha

Antes desse, o fotógrafo Renato Magalhães também viu uma “bolsa de sereia”, como o ovo também é conhecido, próximo a Ressureta

Menos de um mês após o primeiro ser visto, o surfista e pescado Erivaldo Alves Silva, conhecido como Nego Noronha, encontrou o segundo ovo de tubarão na região de Fernando de Noronha. O achado é considerado raro pelos pesquisadores.

“Eu mergulhava para capturar polvo, quando vi um material que boiava e fiquei curioso. Não fazia ideia do que se tratava. Ao chegar mais perto, percebi que era um ovo de tubarão”, disse o pescador.

Antes desse, o fotógrafo Renato Magalhães também viu uma “bolsa de sereia”, como o ovo também é conhecido, próximo a Ressureta, na Ilha Rata. O novo achado ocorreu na última terça-feira (14), na região do Morro São José.

De acordo com o engenheiro de pesca Léo Veras, especialista em tubarões, em conversa com o G1, os dois ovos são da mesma espécie tubarão-lixa. Segundo Léo, isso é uma evidência positiva sobre a saúde do ecossistema da região.

“Isso é uma evidência de que a população de tubarões está crescendo em Noronha. O tubarão-lixa, felizmente, deixa esse rastro de reprodução. A repetição do avistamento é positiva [e mostra que a política de] conservação está funcionando bem. Nos lugares onde existem muitos predadores, como tubarões, a base da cadeira alimentar está saudável”, avaliou Veras.