Pescador captura ‘Piranha gigante’ de 1,5 metro

O canal de TV a cabo Animal Planet tem um quadro chamado River Monsters (Monstros do Rio), onde um famoso pescador chamado Jeremy Wade viaja tentando encontrar peixes incríveis. Durante um programa que foi gravado no rio Congo ele conseguiu tirar da água uma enorme piranha. O bicho tem 1,5 metro de comprimento e 32 dentes enormes e afiados.

Segundo o especialista os dentes são comparáveis aos de um tubarão branco. Tanto que, nas fotos, Jeremy está segurando o peixe com as duas mãos, com medo de levar uma mordida.

Ainda segundo o especialista o peixe não é uma piranha, e sim uma espécie similar chamada “Peixe-tigre Golias”, Hydrocynus goliath, que é um dos bichos de água doce mais ferozes do mundo.

De acordo com o canal, a “piranha” pesa 45 quilos e já estava se tornando famosa na região, testemunhas afirmam que viram ela se alimentando de peixes de seu tamanho e há aqueles que dizem tê-la visto despedaçando crocodilos.