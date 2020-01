Pés nos painéis de automóveis causam estragos em acidentes de carros

PUBLICIDADE 

No País de Gales, a polícia começou a fazer uma campanha para que passageiros de carros não apoiem as pernas no painel do carro. Para ilustrar os efeitos da posição no momento das colisões, as autoridades divulgaram um exame de raios x de uma mulher que sofreu um acidente quando estava justamente com os pés no painel.

Na imagem, é possível ver o fêmur e o quadril do lado esquerdo quebrados, além do osso desencaixado da articulação do lado direito. De acordo com as autoridades, os danos devem causar graves consequências à vida futura da jovem, que não teve a identidade divulgada.

Muitos acreditam que o simples fato de existir airbags em alguns automóveis pode ser efetivos em colisões. No entanto, o sistema de segurança pode também ser uma arma perigosa. A simples deflagração dos airbags (que abrem a uma velocidade de cerca de 100 km/h) pode causar grandes estragos.

Em 2015, a norte-americana Audra Tatum, de Chickamauga (Georgia), ficou permanentemente incapacitada após uma leve colisão em que estava com os pés para cima.

Outros ocupantes do veículo sofreram apenas arranhões, enquanto ela quebrou o nariz após o airbag jogar suas pernas contra seu rosto, além de quebrar o fêmur e o tornozelo em quatro partes.