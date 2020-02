Péricles posta foto e se declara para filha recém-nascida nas redes sociais

PUBLICIDADE 

O cantor Péricles usou as redes sociais para se declarar para a filha recém-nascida. Maria Helena nasceu na última quarta-feira (29). A bebê veio ao mundo com 3,40 kg e 50 cm e já ganhou uma página no Instagram atualizada pelos pais.

“Que nossos dias sejam de pura alegria, ensinamentos e perseverança. Eu não vou largar da sua mão nunca. Estarei sempre junto de você, pois quero muito que a alegria que você nos dá te abrace também. Te amo, Maricota! Há uma semana minha vida mudou, pra muito melhor. Glória a Deus por tudo”, escreveu o cantor, que também é pai do sambista Lucas Morato.

Na foto publicada, Péricles aparece segurando Maria Helena. Após a postagem, o cantor recebeu os parabéns de fãs e artistas, como o cantor sertanejo César Menotti, a apresentadora Maísa e o cantor Salgadinho.

Lidiane Faria, mulher do cantor, já havia compartilhado algumas imagens de Maria nas redes sociais, incluindo o dia que a bebê teve a orelha furada.