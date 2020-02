Pela primeira vez na história, uma dupla de mulheres pilota um Boeing 737

PUBLICIDADE 

No Zimbábue, pela primeira vez na história, duas mulheres comandaram um Boeing 737. Chipo Matimba e Elizabeth Petros foram responsáveis por levar a aeronave, da Air Zimbabwe, de Harare até as Cataratas de Vitória, na fronteira com a Zâmbia.

Após a viagem que durou uma hora, as pilotas festejaram muito nas redes sociais. “Primeiro 737 só com mulheres na cabine de controle. Foi um prazer, Chipo Matimba!”, escreveu Elizabeth em um post.

De acordo com o relatório da Sociedade Internacional de Pilotas de Aeronaves, 97% do mercado de capitães da aviação comercial é composto por homens. A empresa aérea Air Zimbabwe afirmou que, a partir de agora, Chipo e Elizabeth voarão mais vezes juntas.