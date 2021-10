‘Peixe-vampiro’ é visto pela primeira vez em 20 anos

Já fazia quase 20 anos da última vez em que o animal foi visto. No entanto, esta semana, um guia turístico australiano encontrou seis peixes-vampiro

A lampreia é uma espécie que existe antes da era dos dinossauros. Conhecida como “peixe-vampiro”, a criatura tem a boca cheia de dentes e é sugadora de sangue. Já fazia quase 20 anos da última vez em que o animal foi visto. No entanto, esta semana, um guia turístico australiano encontrou seis peixes-vampiro. A notícia foi dada pelo The Mirror.

Sean Blocksidge, 49 anos, é um guia turístico em Margaret River, Austrália. Ele ouviu que lampreias estarem migrando para cachoeiras locais, mesmo que ninguém nunca tinha conseguido ver nenhuma.

Ele estava em uma dessas cachoeiras, fazendo seu trabalho, e viu segundo ele, um “tubo azul bem grande” na parte rasa. Ele afirma que chegando mais perto viu várias lampreias. “Fui olhar mais de perto e acabei descobrindo mais meia dúzia de ‘tubos azuis’. Eram lampreias”, contou.

“Foi um momento surreal. Tinha escutado tantas histórias de pessoas mais velhas sobre como as lampreias migravam aos milhares pelas cachoeiras, mas não as víamos em nosso ecossistema há muitos anos. Estou no rio todos os dias com a canoa, sempre esperando encontrar uma lampreia. Foi meu dia de sorte”, disse Sean.

Ele disse que o grupo ao qual ele estava acompanhado ficou maluco com os peixes. “Quando expliquei a história das lampreias, eles rapidamente perceberam a importância daquele momento”.

As lampreias parecem com enguias. Carregando a reputação de beber o sangue de suas presas, no inicio de suas vidas, elas vivem na água doce e, depois, migram rio abaixo para o mar, onde passam sua vida adulta. Já próximo da morte, elas retornam aos rios para desovar e morrer.