Pedreiro é preso com malas cheias de dólares e reais

Um pedreiro, de 46 anos, foi preso na tarde dessa terça-feira (26) com malas cheias de dinheiro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito estava em um ônibus que partiu do Rio de Janeiro.

O homem foi abordado na BR-163, em Campo Grande. No ônibus, os policiais realizaram uma vistoria no bagageiro e avistaram duas malas cor de rosa. Ao abrir as bagagens, os agentes encontraram vários maços de dólares e reais. Todo o dinheiro estava empacotado com embalagens de presentes.

Ainda de acordo com a PRF, uma máquina de contar dinheiro será usada para contar o valor exato apreendido. O destino final do coletivo não foi divulgado. O crime foi registrado como lavagem de dinheiro.