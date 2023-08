Pedreiro é preso após confessar homicídio em Goiânia

A vítima buscava realizar horas extras para aumentar seus ganhos, mas o autor não concordava com essa ideia

Um pedreiro foi preso após admitir ter matado Davi Ribeiro de Sousa, de 41 anos, em Goiânia. Segundo o delegado Marcus Cardoso, os dois trabalhavam juntos e recebiam salário por produtividade.

De acordo com o delegado, após uma discussão sobre a questão das horas extras, ambos foram beber na casa de um amigo, onde a discussão se reacendeu. Nesse momento, os dois entraram em luta corporal, e durante o desentendimento, o pedreiro esfaqueou Davi, conforme apontou a investigação.

Davi, ferido, foi levado ao hospital no dia do crime, ocorrido em 15 de julho deste ano, mas veio a falecer dois dias depois. A prisão preventiva do autor foi realizada na última segunda-feira (31).