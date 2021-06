Pedófilo é preso pela polícia

A Operação Luz na Infância faz parte de uma mobilização nacional para combater crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet

Na manhã desta quinta-feira (10), a Polícia Civil de Mato Grosso prendeu em flagrante de um dos alvos que teve o envolvimento identificado com o crime de pedofilia praticado na internet.

O suspeito de 22 anos é técnico em informática e foi autuado em flagrante pelo crime de adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, previsto no artigo 241-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A Operação Luz na Infância faz parte de uma mobilização nacional para combater crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet e foi articulada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi).

Em Mato Grosso, foram cumpridos na quarta-feira (09.06), quatro mandados de busca e apreensão domiciliar, sendo três na cidade de Rondonópolis e um em Nova Lacerda. Na ocasião, foram apreendidos equipamentos eletrônicos para verificação, não sendo identificado de imediato material de conteúdo pornográfico relacionado a exploração infantojuvenil por meio da internet.

Após as apreensões, foi realizada uma minuciosa análise do material sendo identificada uma fartura de elementos informativos sobre a prática da pedofilia virtual por parte de um dos alvos da cidade de Rondonópolis.

Com base nos indícios, os policiais civis de Rondonópolis coordenados pelo delegado Fernando Fleury diligenciaram rapidamente e realizaram a prisão do suspeito que trata-se de um jovem, técnico informática. Nos equipamentos apreendidos com o suspeito havia inúmeras imagens, fotografias, vídeos de crianças e adolescentes e arquivos relacionados à pedofilia.

Segundo o delegado da DRCI, Ruy Guilherme Peral da Silva, a operação Luz na Infância tem por objetivo justamente combater a prática da pedofilia virtual em todo a América do Sul, América do Norte e América Latina, tirando de circulação os envolvidos na produção e difusão de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes na rede mundial de computadores.

“É um trabalho exitoso da Polícia Civil de Mato Grosso visto que conseguiu identificar e realizar a prisão em flagrante de uma dessas pessoas envolvidas nessa rede de um crime tão grave”, disse o delegado.

O flagrante contra o suspeito está sendo lavrado em Rondonópolis sendo a prisão comunicada ao Poder Judiciário para as providências cabíveis.

Com informações da Polícia Civil de Mato Grosso