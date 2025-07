Pedido de criança em missa arranca risadas em SP: “Que o Palmeiras não ganhe o Mundial”

Durante uma missa realizada na Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, em Tupã, no interior de São Paulo, uma criança surpreendeu os fiéis ao fazer um pedido inusitado ao microfone. Enquanto outras crianças pediam bênçãos e paz no mundo, um menino arrancou risadas dos presentes ao dizer: “Que Deus proteja a família e que o Palmeiras não ganhe o Mundial”.

A fala divertida foi recebida com bom humor pelo padre, que sorriu e comentou: “Falo nada, né gente? Vocês são terríveis”.

O episódio aconteceu em meio a um momento de oração em que jovens se aproximavam do sacerdote para expressar pedidos espirituais. O gesto espontâneo rapidamente viralizou nas redes sociais e gerou brincadeiras entre torcedores rivais.

O Palmeiras, alvo da piada, está classificado para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes após vencer o Botafogo por 1 a 0 no último sábado (28/6). A equipe, comandada pelo técnico Abel Ferreira, enfrentará o Chelsea na próxima sexta-feira (4/7) em busca de uma vaga na semifinal do torneio internacional.