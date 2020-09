Pedestre impede que carro passe por ponte instantes antes da estrutura se partir

PUBLICIDADE

Um homem impediu que um carro passasse por uma ponte antes que ela se partisse. O caso aconteceu na Coreia do Sul por volta das 7h30 desta quinta-feira (19h30 do dia anterior, no horário de Brasília) e foi registrado por diferentes ângulos. Pelas imagens, é possível ver o veículo dando ré, após o motorista avistar o homem avisando sobre o perigo.

O pedestre, identificado como Park Gwang-jin, percebeu que o nível da água do rio estava aumentando rapidamente. Com isso, ele se atentou para a possibilidade de que ocorresse uma tragédia, quando viu o veículo se aproximar. Imediatamente, Gwang-jin alertou o motorista sobre o perigo, agitando os braços e acenando.

O motorista respondeu ao alerta voltando para terra firme. 30 segundos depois, a ponte desaba. O trânsito da região foi controlado após Gwang-jin acionar as autoridades.

O tufão Myak gerou impactos em diversas localidades. No Japão, as buscas no Mar da China Oriental continuam para encontrar sobreviventes do naufrágio de um navio com 43 tripulantes a bordo e 5,8 mil vacas.