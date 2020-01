Pecuarista é sequestrado durante falsa transação de venda de gado

PUBLICIDADE 

Na manhã dessa quinta-feira (2) um pecuarista de 40 anos foi sequestrado no Mato Grosso do Sul durante uma transação de venda de gado falsa. A Polícia Civil localizou o cativeiro, libertou a vítima e prendeu dois suspeitos pouco tempo depois.

O homem trabalha com compra e venda de gado e recebeu a ligação de um suposto vendedor que oferecia alguns animais. Ele foi até o município de Paranaíba na madrugada de quinta para avaliar o rebanho e acabou sendo sequestrado.

Os criminosos fizeram com que a vítima entrasse em contato com o pai, para pedir uma transferência bancária no valor de R$ 200 mil. Ele suspeitou da situação pois, logo depois da primeira ligação, recebeu uma segunda do filho, em que ele reduziu o valor da transferência para R$ 20 mil.

Sem conseguir mais falar com o filho e com receio de que pudesse ser um golpe, o pai da vítima procurou a Polícia Civil de Costa Rica. Com apoio de policiais civis de Paranaíba, foi montada uma força-tarefa para tentar localizar o pecuarista.

A polícia localizou o cativeiro no fim da manhã e libertaram a vítima. Os dois países foram presos com uma arma de fogo. As investigações continuam para localizar e prender outros integrantes do grupo e outras armas utilizadas no crime.