PCDF procura foragido acusado de roubo na Asa Sul

A PCDF investiga o paradeiro de um homem foragido pela pratica de crime de roubo mediante violência e grave ameaça

Na manhã desta quarta-feira, 25, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio do trabalho de investigação da equipe da 1ª DP, investiga o paradeiro de um homem foragido pela pratica de crime de roubo em 17 de dezembro de 2021, na companhia de um comparsa, não identificado, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo.

Segundo o investigado, no dia do crime, a dupla armada com pistolas tomaram de assalto um motorista de Uber na 703 Sul, quando obrigaram a vítima a realizar transferências bancárias, via PIX.

Após o assalto, colocaram o homem dentro do porta-malas, seguindo em direção a uma zona rural de Samambaia, onde foi libertado, tendo o seu veículo roubado pelos criminosos.

Os investigadores da 01ª DP descobriram que o investigado Alan Kelvys da Silva de Souza falsificou documento de identidade e abriu conta bancária em nome de uma de suas vítimas.

Durante os roubos, ele obrigava as pessoas a realizarem transferências, via PIX, para a sua conta corrente que era usada por ele para realizar saques e compras.

Em 11 de maio, os investigadores da 1ª DP, com o apoio do Departamento de Operações Especiais, deflagraram a Operação Oitavo Passageiro, para cumprir os mandados de busca e apreensão e prisão preventiva requeridos pela autoridade policial e deferidos pelo Juiz da 2ª Vara Criminal de Brasília contra o investigado.

Momentos antes da equipe entrar na residência dele, o envolvido foi avisado por amigos sobre a presença dos policiais em frente a sua casa e conseguiu fugir pulando o muro e rastejando sobre os telhados das casas vizinhas. E desde então encontra-se foragido.

A PCDF disponibiliza canais on-line de denúncia e também o Disque-Denúncia (197), a informação é passada de forma anônima.