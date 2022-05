PCDF, PF e MPDFT desarticulam quadrilha que fraudou R$ 2,6 milhões

A PCDF, em conjunto com a PF e o MPDFT, deflagrou a Operação Payback contra suspeitos que faziam transações bancárias fraudulentas

Na manhã desta quinta-feira, 19, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em conjunto com a Polícia Federal (PF) e o Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT), deflagrou a Operação Payback contra suspeitos que faziam transações bancárias fraudulentas.

Policiais estão cumprido 50 mandados judiciais, sendo 29 de busca e apreensão e 21 de prisão temporária. Os endereços estão localizados em várias regiões administrativas do DF.

O valor total da fraude é de aproximadamente R$ 2,6 milhões, apenas em Brasília.

Segundo as investigações, os bandidos aplicavam o golpe a partir da manipulação do aplicativo “internet mobile” de uma instituição financeira. O aplicativo do banco em questão funcionou durante um período com um erro, permitindo o cancelamento de uma operação de um simples agendamento de Pix retornasse ao cliente, um crédito de valor idêntico, na mesma conta utilizada para a realização da operação.

O erro permitiu que, a partir do download daquela versão do aplicativo, clientes do banco ganhassem créditos indevidamente. Os valores eram transferidos para contas diversas ou utilizados para pagamento de boletos.

Os investigados podem responder por furto mediante fraude eletrônica e associação criminosa.

Promotores do Núcleo de Combate ao Crime Cibernético (Ncyber) participaram das ações coordenadas pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC). Policiais do Departamento de Polícia Especializada (DPE) e das divisões de Operações Especiais (DOE) e de Operações Aéreas (DOA) também prestaram auxílio.

O nome da operação Payback faz referência a tradução da palavra inglesa retorno e, dentro do universo dos negócios, designa um cálculo para que o investimento inicial seja recuperado.