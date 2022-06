PCDF investiga homicídios ligados a gangue Comando Vila Madureira

Durante a operação de busca e apreensão as equipes policiais encontraram um abatedouro clandestino de animais

Por Tereza Neuberger

[email protected]

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 23º Delegacia de Polícia, deflagrou nesta sexta-feira (10) a operação WAR II. A operação possui o objetivo de reduzir os homicídios na região. No âmbito da operação a PCDF descobriu que os suspeitos investigados possuem envolvimento com a gangue Comando da Vila Madureira (CVM), e encontraram também um abatedouro clandestino de animais.

Três mandados de prisão e seis mandados de busca e apreensão no Setor Habitacional Sol Nascente em Ceilândia foram expedidos. Após alguns meses de investigação, as equipes da 23ªDP descobriram que alguns homicídios na região estavam ligados a uma gangue específica intitulada Comando Vila Madureira (CVM) e que o grupo se preparava para continuar exterminando membros de uma outra gangue arquirrival.

A PCDF identificou os suspeitos em conflito com a lei, e foi representado ao Judiciário pela prisão preventiva de três integrantes do bando. Com o deferimento da prisão cautelar foi deferida e as equipes da 23ª com o apoio do Departamento de Operações Especiais (DOE), da 19ª DP e da 24ª DP, os três alvos da operação foram localizados e foram cumpridos os devidos mandados de busca e apreensão, nesta sexta-feira (10).

Durante as diligências, as equipes da PCDF encontraram uma casa em que estava funcionando um abatedouro clandestino de animais. “No local, uma novilha já tinha sido abatida nesta madrugada e a carne já tinha sido comercializada sendo que outros três animais, um touro e duas vacas, seriam abatidas nesta noite, horário utilizado pelos criminosos para não chamarem a atenção dos vizinhos.” afirma o delegado chefe da 23ª DP, Vander Braga.

De acordo com a PCDF foi apurado que os animais eram produtos de furto. Os animais, avaliados em mais de R$ 25 mil reais, segundo o proprietário, foram devolvidos ao seu legítimo dono, um senhor de 76 anos de idade. O suspeito de ter cometido o furto é um adolescente de 15 anos de idade que foi identificado, localizado e apresentado na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA II) para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

Os responsáveis pela prática criminosa foram apreendidos e autuados por crime ambiental, por infração de medida sanitária e por favorecimento real, previstos no art. 60 da Lei 9605/98 e 268 e 349 do CPB, respectivamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como resultado final da operação, foram presos cinco homens, uma mulher e um adolescente infrator. “Durante as buscas, um outro indivíduo também foi preso e autuado pelo crime de posse de arma de fogo, onde após pagar fiança, foi liberado para responder pelo ilícito penal em liberdade.” conclui o delegado. Os envolvidos presos em virtude dos mandados de prisão preventiva foram recolhidos à carceragem da PCDF e estão à disposição do Judiciário.