Pastora deixa a igreja e abre conta no OnlyFans

A ex-pastora estadunidense, Nikole Mitchell, abandonou a igreja para e, há dois anos atrás, criou sua conta no site de conteúdo adulto OnlyFans. Para ela, a vida como stripper ensinou muito mais coisas do que os momentos como religiosa. A modelo participou de um podcast norte-americano, o ‘Holly Randall Unfiltered’, e contou sobre a família, carreira e planos futuros.

Aos 36 anos, Nikole disse que sua grande preocupação é com os filhos. “Eles vão ter vergonha de mim? Vão ficar com raiva de mim por tê-los envergonhado com o conteúdo da internet? Todos os medos que você possa imaginar. Pensei neles um milhão de vezes mais do que em qualquer outra pessoa”, afirmou.

A modelo cresceu em uma família batista em Ohio, nos Estados Unidos, e passou 20 anos de sua vida na igreja. Após ter filhos, Nikole começou a vender as fotos quentes na plataforma adulta.

A ex-pastora disse ainda que vai conversar com os filhos, explicar que essas coisas são normais e ensiná-los sobre a vida. “Agora é tão importante para mim, como mãe, ensinar essas coisas aos meus filhos, para que eles tenham essas habilidades para o resto da vida, para namorar, ter relacionamentos, para seu ambiente de trabalho, para quem eles se tornaram, o que quer que eles acabem fazendo, são habilidades que todos precisam”, contou.

Nikole Mitchell fatura cerca de US$ 100 mil (aproximadamente R$ 560 mil) por mês e revelou estar realizada com seu trabalho. “Eu honestamente acho que nasci para tirar a minha roupa, parece uma chamada”, finalizou.