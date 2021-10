Pastor morre em evento e seu pai sofre parada cardíaca ao saber da notícia

Na noite de sábado (23), um pastor de 45 anos morreu após sofrer um mal súbito durante um evento no templo em que ministrava em São Roque (SP). O religioso Eduardo Dias chegou a ser encaminhado a um hospital na cidade, mas não resistiu. O pai do pastor, João Dias, foi até a unidade de saúde após saber da morte do filho. No local e com a notícia do óbito, ele sofreu uma parada cardíaca e também faleceu. Os corpos foram enterrados em um cemitério de Mairinque, também no interior paulista, nesse domingo (24). “É com profundo pesar que a Igreja Novo Israel informa o falecimento de Eduardo Dias, conhecido como ‘Du’, pastor e líder responsável pelo ministério Casados para sempre, e seu pai Sr. João Dias. Nosso querido Pastor Du deixará muitas saudades. Agradecemos imensamente o tempo que convivemos com ele, e pela dedicação ao trabalho realizado que será sempre lembrado pelo amor a Deus e às pessoas”, diz uma publicação da igreja.