Pastor morre eletrocutado por microfone enquanto pregava

PUBLICIDADE 

Na noite desta quinta-feira (26) o pastor e pedreiro Marcos Antônio Laurencio de Araújo, de 47 anos, morreu eletrocutado em Manaus. À noite, ele usava um microfone de fio, durante a ministração de um culto quando sofreu o choque elétrico.

A irmã da vítima, Gerlane Araújo, de 36 anos, contou que por volta das 19h, durante uma forte chuva, o irmão estava na igreja que congregava com a esposa quando ocorreu uma queda de energia.

“Ele estava congregando, foi no momento da pregação da palavra. Estava chovendo, a energia foi embora. Quando retornou, caiu a descarga elétrica no microfone e ele foi atingido com o choque”, contou a irmã da vítima.

O caso foi presenciado pelos membros da igreja. A esposa da vítima tentou socorrer o pastor, mas chegou a pegar também um choque, segundo familiares.

O pastor foi levado para uma unidade hospitalar da Colônia Antônio Aleixo, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com familiares, o homem deixou uma filha e uma neta.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). O velório do pastor acontecerá na casa da mãe, na Zona Norte de Manaus.