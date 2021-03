Pastor estupra fiel após oração

A Polícia Civil informou que o pastor foi preso em flagrante pelo crime de violência sexual mediante fraude. Isso porque ele usou a oração como pretexto para cometer o crime

No último sábado (20), um pastor foi preso em flagrante estupro, no bairro do Telégrafo, em Belém. O religioso foi à casa da vítima para fazer uma oração. Quando a reza terminou, ele forçou a relação sexual. Toda ação foi flagrada por uma câmera de segurança.

Nas imagens, o pastor aparece com outros fieis orando pela mulher. Minutos depois, o vídeo mostra o suspeito tendo relações sexuais com a vítima, que permanece sem reação. Em determinado momento, a mulher tenta afastar o religioso, mas não consegue.

A Polícia Civil informou que o pastor foi preso em flagrante pelo crime de violência sexual mediante fraude. Isso porque ele usou a oração como pretexto para cometer o crime. O pastor está a disposição da Justiça